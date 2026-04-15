Doppio appuntamento al Galata Museo del Mare con la Caccia al tesoro di primavera

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, il Galata Museo del Mare ospita un evento dedicato ai visitatori di tutte le età. Si tratta di una “Caccia al Tesoro di Primavera” che si svolgerà all’interno e all’esterno delle strutture del museo. L’iniziativa prevede diverse tappe e attività, pensate per coinvolgere il pubblico in un percorso di scoperta e divertimento. La partecipazione è aperta a chi desidera vivere un’esperienza interattiva nel contesto marittimo.