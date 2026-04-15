Doppio appuntamento al Galata Museo del Mare con la Caccia al tesoro di primavera
Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, il Galata Museo del Mare ospita un evento dedicato ai visitatori di tutte le età. Si tratta di una “Caccia al Tesoro di Primavera” che si svolgerà all’interno e all’esterno delle strutture del museo. L’iniziativa prevede diverse tappe e attività, pensate per coinvolgere il pubblico in un percorso di scoperta e divertimento. La partecipazione è aperta a chi desidera vivere un’esperienza interattiva nel contesto marittimo.
Sabato 18 e domenica 19 aprile arriva un nuovo weekend di avventura al Galata Museo del Mare con la “Caccia al Tesoro di Primavera”.Dopo il successo del primo appuntamento, nel pomeriggio di sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 15 alle 18, il museo si trasformerà nuovamente in uno spazio di.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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