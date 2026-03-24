Sboccia la primavera tra y?kai giapponesi e caccia al tesoro arborea | il programma di Primavera in piazza

Domenica 29 marzo si svolgerà “Primavera in piazza”, un evento che si svolgerà dalle 9 alle 20 e offrirà spettacoli, lezioni di yoga, laboratori e mercatini. Sono previsti anche intrattenimenti dedicati ai bambini e attività legate alla natura. La manifestazione si svolgerà in una piazza cittadina e coinvolgerà diverse associazioni e operatori locali, creando un appuntamento dedicato all’arrivo della stagione calda.

Per gli appassionati di natura e scienza, il Centro Studi Naturalistici Valconca propone laboratori di microscopia con Cristian Gori (dalle 10 alle 13) e incontri con il biologo Andrea Barogi dedicati ai vertebrati della nostra vallata (dalle 14 alle 18). A tema ambientale anche l’escursione guidata Dov’è finito il fiume? a cura di ViviNatura, una camminata alla scoperta della storia e della fauna del territorio (per info e prenotazioni 3315811897). Anche i più piccoli avranno come sempre molti appuntamenti pensati per loro: dall’Aia contadina di Simone Garattoni nella ex pescheria, con animali tipici della fattoria e giri sul biroccino... 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati A Predappio Alta sboccia la festa: arriva la “Prè Primavera” tra musica e piadinaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) A Predappio Alta la... Leggi anche: Meteo weekend, non sboccia la primavera Contenuti e approfondimenti su Sboccia la primavera tra y kai... Temi più discussi: Dove sboccia la primavera, fiorisce l’Emilia; Pasqua tra i fiori: gli eventi più belli della primavera; A Predappio Alta sboccia la festa: arriva la Prè Primavera tra musica e piadina; Tulipani e rose in fiore al Castello Reale di Govone: sboccia la primavera tra i paesaggi UNESCO. Weekend in fiore alla Certosa Reale: a Collegno la primavera sboccia tra profumi, arte e solidarietàLa primavera bussa alle porte della Certosa Reale. Apre oggi, sabato 21 marzo, la XVII edizione di Follia in Fiore, l’attesissima mostra-mercato curata da Orticola del Piemonte che per l’intero weeken ... zipnews.it La primavera sboccia in centro, partita la tre giorni di Piacenza in Fiore fotogallerySi è aperta questa mattina, per la prima volta anche nella giornata di venerdì, Piacenza in Fiore, e la risposta della città non si è fatta attendere. Fin ... piacenzasera.it Festa campo largo. Landini conquista piazza Barberini e Schlein sboccia: “Testardamente unitari”. Di @zamnice26 x.com Sboccia una nuova Pasqua al Centro Commerciale Gemma! Sabato 4 aprile ti aspettiamo per un evento dolcissimo e divertente per tutta la famiglia! Degustazione del maxi uovo di cioccolato, decorato dal vivo da uno chef Un simpatico coniglietto - facebook.com facebook