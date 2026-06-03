Dalglish leggenda del Liverpool rivela per errore il suo cancro sui social | Doveva restare privato

Un ex calciatore e allenatore del Liverpool ha condiviso involontariamente sui social di essere malato di tumore. Il messaggio, poi rimosso, conteneva l’indicazione che le terapie stessero andando bene. La comunicazione è avvenuta attraverso un post scritto con poca dimestichezza con la tecnologia, che ha rivelato la sua condizione. La notizia è stata diffusa senza intenzione e senza che fosse stato preventivamente annunciato.

Kenny Dalglish, 75enne ex stella del Liverpool sia da giocatore sia da allenatore, è malato di tumore e lo ha comunicato inavvertitamente in un post poi subito cancellato: "Scusate le mie scarse competenze tecnologiche, però, la terapia prosegue bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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