Dalglish leggenda del Liverpool rivela per errore il suo cancro sui social | Doveva restare privato

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ex calciatore e allenatore del Liverpool ha condiviso involontariamente sui social di essere malato di tumore. Il messaggio, poi rimosso, conteneva l’indicazione che le terapie stessero andando bene. La comunicazione è avvenuta attraverso un post scritto con poca dimestichezza con la tecnologia, che ha rivelato la sua condizione. La notizia è stata diffusa senza intenzione e senza che fosse stato preventivamente annunciato.

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Kenny Dalglish, 75enne ex stella del Liverpool sia da giocatore sia da allenatore, è malato di tumore e lo ha comunicato inavvertitamente in un post poi subito cancellato: "Scusate le mie scarse competenze tecnologiche, però, la terapia prosegue bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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