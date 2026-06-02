La leggenda del Liverpool Dalglish è in cura per il cancro

Kenny Dalglish, ex attaccante e allenatore del Liverpool, ha annunciato di essere in cura per il cancro. La notizia è stata confermata da fonti vicine all’ex calciatore, che ha deciso di rendere pubblica la sua condizione. Dalglish sta ricevendo trattamenti medici e si sta sottoponendo a controlli regolari. La sua famiglia e i tifosi hanno espresso sostegno attraverso messaggi di vicinanza.

2026-06-02 13:42:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’ex attaccante e allenatore del Liverpool Kenny Dalglish ha rivelato di essere in cura per il cancro. Il 75enne, ampiamente considerato come uno dei più grandi giocatori del club, ha erroneamente rivelato le sue condizioni in un post sui social media, ora cancellato, prima di confermare che soffriva della malattia. Ha scritto: “Come ha indicato il mio involontario post sui social media, sono attualmente in cura per il cancro. A differenza del mio uso del cellulare, il trattamento sta andando bene. “Idealmente la cosa sarebbe rimasta privata perché è così che dovrebbe essere, ma le mie inutili competenze tecnologiche mi hanno forzato la mano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Errore sui social per Kenny #Dalglish, che ha svelato di essere in cura per un cancro rendendo pubblica questa notizia che di fatto, la leggenda del #Liverpool, avrebbe voluto mantenere privata #Calcionews24 x.com

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