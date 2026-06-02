Sir Kenny Dalglish sta ricevendo cure per un cancro. La notizia è stata divulgata attraverso un comunicato ufficiale del Liverpool, dopo un errore iniziale sui social media. La famiglia e il club hanno confermato il trattamento in corso e hanno espresso supporto. Nessun dettaglio sulla diagnosi o sulla prognosi è stato reso pubblico. Dalglish è considerato una figura storica del club e del calcio britannico.

Sir Kenny Dalglish in cura per un cancro: l’annuncio della leggenda del Liverpool dopo un errore sui social. Il comunicato dei Reds. Il mondo del calcio britannico e internazionale si stringe attorno a una delle sue figure più iconiche. Sir Kenny Dalglish, autentica e indiscussa leggenda del Liverpool, ha confermato pubblicamente di essere attualmente in cura per affrontare un cancro. La rivelazione, tuttavia, non è arrivata attraverso i canali istituzionali in prima battuta, ma è stata la diretta conseguenza di un errore commesso dallo stesso ex attaccante e allenatore scozzese sui propri profili social. Questo imprevisto tecnologico lo ha costretto a dover affrontare apertamente e rendere di dominio pubblico una delicata situazione clinica che avrebbe preferito mantenere strettamente privata e lontana dai riflettori mediatici. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sir Kenny Dalglish in cura per un cancro: l’annuncio dopo un errore sui social e il comunicato del Liverpool

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dalglish ha il cancro, la conferma dell’ex attaccante del Liverpool

UFFICIALE- Conte, arriva il comunicato del Napoli: annuncio sui socialIl Napoli ha annunciato ufficialmente sui social l’addio di Antonio Conte come allenatore.

Temi più discussi: Sei un merito per LFC: il messaggio di Sir Kenny Dalglish ad Andy Robertson; Inaugurato il memoriale Forever Bound per celebrare l'anniversario di Heysel; Guarda: Anfield rende omaggio alle leggende uscenti Andy Robertson e Mo Salah; LIVERPOOL - L'ex calciatore Sir Kenny Dalglish annuncia di avere un cancro.

Keegan e Dalglish , due leggende del calcio britannico e del #LFC, due fantastici calciatori e poi allenatori. Due uomini, che ora combattono contro il cancro. Forza Kevin, forza Kenny! calciomercato.com/liste/il-due-v… liverpoolfc.com/it/news/sir-ke x.com

LIVERPOOL - L'ex calciatore Sir Kenny Dalglish annuncia di avere un cancroSir Kenny Dalglish, leggenda indiscussa del Liverpool, ha confermato di essere in cura per un cancro. L'annuncio è arrivato a seguito di un errore commesso dallo stesso ex calciatore e allenatore sui ... napolimagazine.com

Kenny Dalglish rivela (per errore) di avere il cancro: Le cure vanno bene, ci tengo alla privacySir Kenny Dalglish, ex leggenda della Scozia, del Liverpool e del Celtic si sta curando dal cancro. L'ex attaccante e allenatore voleva mantenere la notizia privata, ma ha confermato la diagnosi dopo ... tuttomercatoweb.com