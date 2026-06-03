Dal talento di Firenze alla Superlega | Nausicaa Acciarri e Simone Di Tommaso si raccontano

Nausicaa Acciarri e Simone Di Tommaso sono stati ospiti di una trasmissione, condividendo le loro esperienze sportive. Acciarri, originaria di Firenze, ha partecipato a competizioni di alto livello, mentre Di Tommaso ha avuto un ruolo importante in una squadra di livello superiore. Entrambi hanno raccontato la loro stagione, evidenziando le sfide affrontate e i successi raggiunti. La puntata ha mostrato le differenze di percorso tra i due atleti, uniti dall’esperienza di una stagione significativa.

Volley Night Nausica Acciarri e Simone Di Tommaso ospiti della puntata Due protagonisti di generazioni e percorsi diversi, accomunati da una stagione da ricordare. Nella nuova puntata di Volley Night, condotta da Paolo Cozzi e Simona Bastiani, riflettori puntati su Nausica Acciarri e Simone Di Tommaso, due figure che stanno lasciando il segno nella pallavolo italiana. Nausica Acciarri, centrale classe 2004 de Il Bisonte Firenze, è stata una delle rivelazioni dell’ultima stagione di Serie A1 femminile. Dopo la crescita nel Club Italia e il lancio nel massimo campionato con la società toscana, la giovane giocatrice si è affermata come uno dei prospetti più interessanti del volley azzurro, confermando qualità tecniche, personalità e grandi margini di miglioramento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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