Playoff Superlega Sir Susa Scai in campo per la finale Colaci | Piacenza squadra di talento occhio al side out

La Sir Susa Scai Perugia si prepara a scendere in campo al PalaBarton per la finale dei playoff della Superlega. La squadra ha già dimostrato di poter vincere la serie nelle precedenti sfide, e questa volta cerca di chiudere i giochi con una vittoria. L’allenatore ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l’attenzione contro una formazione che ha mostrato talento e qualità nel side out.