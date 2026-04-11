Playoff Superlega Sir Susa Scai in campo per la finale Colaci | Piacenza squadra di talento occhio al side out

Da perugiatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sir Susa Scai Perugia si prepara a scendere in campo al PalaBarton per la finale dei playoff della Superlega. La squadra ha già dimostrato di poter vincere la serie nelle precedenti sfide, e questa volta cerca di chiudere i giochi con una vittoria. L’allenatore ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l’attenzione contro una formazione che ha mostrato talento e qualità nel side out.

Come nei quarti, la Sir Susa Scai Perugia si gioca al PalaBarton la possibilità di chiudere i giochi anticipatamente. Con tutti i vantaggi indiscutibili che questo può comportare.La finale scudetto inizierebbe soltanto a fine mese e dunque ci sarebbe davanti un periodo abbastanza lungo sia per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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