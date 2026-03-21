Sette imprenditrici e manager del settore beauty condividono le proprie esperienze, concentrandosi sulla cosmetica sostenibile, l’attenzione alla natura e il futuro del mercato. Raccontano come guidano le loro aziende con una visione chiara, puntando a creare valore reale e a lasciare un segno duraturo nel settore. Le loro storie evidenziano un impegno concreto verso pratiche responsabili e innovative.

C apacità di guidare con visione, creare valore autentico e lasciare un’impronta significativa. Sempre più donne stanno ridefinendo la leadership, portando avanti modelli imprenditoriali fondati su consapevolezza, innovazione e attenzione alla qualità nel beauty e nella cosmetica, dove sensibilità e ricerca si incontrano. Dalle realtà consolidate alle aziende indipendenti, il panorama è – fortunatamente – ricco di figure che incarnano un’idea di successo sfaccettata e contemporanea. È il caso di Aliza Jabès, mente dietro Nuxe, di V alentina Da Rold che guida l’identità di Dolomia, e di Ambra Martone, punto di riferimento per la cultura olfattiva in Italia attraverso Accademia del Profumo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Attente alla cosmetica virtuosa e sostenibile, alla natura, al futuro : sette imprenditrici e manager di successo nel beauty si raccontano

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