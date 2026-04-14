Anziana scompare dal pronto soccorso del Ruggi d' Aragona | ritrovata in strada

Nel pomeriggio a Salerno, un’anziana di 81 anni affetta da demenza è scomparsa dal pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona. La donna si sarebbe allontanata dalla struttura e sarebbe stata irreperibile per oltre un’ora. Dopo la sua scomparsa, è stato avviato un intervento di ricerca, che ha portato al suo ritrovamento in strada. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i presenti nella struttura.

Attimi di tensione nel pomeriggio a Salerno, dove - secondo una prima ricostruzione - una donna di 81 anni affetta da demenza si sarebbe allontanata dal pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi d’Aragona, facendo perdere le proprie tracce per più di un’ora.Il fattoL’anziana.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Devasta il pronto soccorso del "Ruggi" e aggredisce medici: arrestato Pronto soccorso chiuso, Aragona: "Quando verrà aperto il Cau?"Sta meglio il bimbo di 4 anni colto da una grave crisi respiratoria lunedì sera e trasportato d’urgenza a Parma dopo essere arrivato con la mamma...