Contrasto alla povertà si potenzia il Centro di Prima Accoglienza | un nuovo progetto per chi vive in strada
Il Comune di Rimini ha annunciato un potenziamento del Centro di Prima Accoglienza situato in via De Varthema, con un nuovo progetto dedicato a individui senza dimora o in situazioni di grave marginalità. La proposta si basa sull’esperienza della “Casa Don Andrea Gallo per le autonomie”, promossa dall’associazione Rumori. L’intervento mira a offrire assistenza e supporto a chi vive in strada, attraverso un programma annuale di interventi specifici.
Il Comune di Rimini potenzia il Centro di Prima Accoglienza di via De Varthema con il progetto annuale dedicato alle persone che vivono in strada o in condizioni di grave marginalità, continuando l’esperienza della “Casa Don Andrea Gallo per le autonomie”, presentata dall’associazione Rumori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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ATTENZIONE: Mohamed è scomparso da un centro di prima accoglienza di Civitavecchia il 1 aprile 2026 verso le ore 14:00. Se lo vedete vi preghiamo di contattare il 112 o il nostro numero: 388 189 4493. #missing #missingchildren #MissingPerson #comit - facebook.com facebook
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