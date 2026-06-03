di Francesco Spagnolo Icardi è sicuramente un profilo importante per la Juventus, ma c’è da valutare anche il rapporto con Spalletti e i precedenti all’Inter. Il nome di Icardi continua ad essere accostato con insistenza alla Juventus. Un acquisto che, però, potrebbe mettere a serio rischio la stabilità dell’ambiente. Il rapporto tra Luciano Spalletti e l’argentino, infatti, è stato segnato da una profonda frattura ai tempi dell’Inter, un periodo convulso che ha monopolizzato le pagine dei giornali sportivi per mesi. Quello scontro frontale ha cambiato per sempre le traiettorie professionali di entrambi, raggiungendo il suo apice con la clamorosa decisione della società e del tecnico, culminata con la revoca della fascia di capitano nel 2019. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dal periodo d’oro alla rottura con Spalletti: perché Icardi sarebbe un rischio per la Juve

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Il messaggio di Spalletti sul rinnovo di contratto con la Juventus

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