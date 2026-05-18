Juve Fiorentina 0-2 | Spalletti e questa sarebbe una buona stagione? Cronaca di un fallimento | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi

Da juventusnews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Juventus e Fiorentina, la squadra ospite ha vinto con un risultato di 2-0. Durante l'incontro, sono stati mostrati vari momenti salienti e interventi di allenatori e giocatori. La partita è stata commentata da un giornalista che ha analizzato le prestazioni delle due squadre. Sono stati raccolti anche commenti di esperti e immagini di alcune azioni chiave, tra cui un video con un commento di una celebrità del calcio.

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di Paolo Rossi Juve Fiorentina 0-2: Spalletti, e questa sarebbe una buona stagione? Cronaca di un fallimento. Nuovo episodio del podcast La Juve a freddo con Paolo Rossi. Nell’ultima puntata de  “La Juve a freddo”, il giornalista  Paolo Rossi  ha analizzato duramente il tracollo interno della Juventus contro la Fiorentina, soffermandosi in particolare sulle dichiarazioni rilasciate da  Luciano Spalletti  nel post-gara. Il giornalista ha contestato apertamente la visione del tecnico toscano, rispedendo al mittente ogni tentativo di salvare il salvabile. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Secondo Rossi, infatti, la stagione della Juventus non può in alcun modo essere definita “positiva” o “buona” come sostenuto dall’allenatore di Certaldo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juve Fiorentina 0-2: Spalletti, e questa sarebbe una buona stagione Cronaca di un fallimento

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