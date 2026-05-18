Juve Fiorentina 0-2 | Spalletti e questa sarebbe una buona stagione? Cronaca di un fallimento | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi

Nella partita tra Juventus e Fiorentina, la squadra ospite ha vinto con un risultato di 2-0. Durante l'incontro, sono stati mostrati vari momenti salienti e interventi di allenatori e giocatori. La partita è stata commentata da un giornalista che ha analizzato le prestazioni delle due squadre. Sono stati raccolti anche commenti di esperti e immagini di alcune azioni chiave, tra cui un video con un commento di una celebrità del calcio.

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