Spalletti sta valutando un cambiamento nell’attacco della Juventus, con Brahim Diaz e Icardi come possibili nuovi acquisti. La strategia prevede un restyling del reparto offensivo, anche se i dettagli sulle modalità e le tempistiche non sono ancora stati confermati. La società sta monitorando diverse opzioni per rafforzare l’attacco, ma non sono stati resi noti ulteriori sviluppi ufficiali.

di Francesco Spagnolo Brahim Diaz e Icardi alla Juve, Spalletti potrebbe preparare una sorta di rivoluzione nel reparto offensivo. Ecco tutti i dettagli. Il calciomercato estivo si preannuncia caldissimo e le ultime indiscrezioni stanno già facendo sognare i tifosi della Vecchia Signora. Le voci su un possibile approdo di Brahim Diaz e Icardi alla Juve stanno guadagnando quota, delineando uno scenario che rivoluzionerebbe completamente il reparto avanzato della squadra. Se queste trattative dovessero andare in porto, la dirigenza metterebbe a disposizione del tecnico due calciatori di assoluto livello. In caso di arrivo di Brahim Diaz e Icardi alla Juve, Spalletti potrebbe avere una maggiore variabilità in attacco, un fattore cruciale per affrontare una stagione ricca di impegni tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brahim Diaz e Icardi alla Juve, rivoluzione Spalletti: così cambierebbe l’attacco della Vecchia Signora

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