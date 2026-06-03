Uno stabilimento sta trasformando il pane di scarto in idrogeno, utilizzabile come risorsa industriale. La produzione sfrutta il riciclo degli avanzi alimentari, convertendoli in energia. La tecnologia impiegata permette di ottenere idrogeno senza ricorrere a fonti fossili. La sperimentazione si concentra su grandi quantità di pane avanzato, che altrimenti verrebbero gettate. Non sono stati forniti dettagli sui costi o sui tempi di produzione.

Quello che fino a ieri veniva considerato un semplice scarto alimentare potrebbe diventare uno degli elementi più promettenti per la transizione verso un’industria chimica sostenibile. Il pane avanzato, spesso destinato alla discarica o a utilizzi marginali, è al centro di una ricerca sviluppata dall’Università di Edimburgo che ne ridefinisce completamente il valore: gli scienziati hanno dimostrato che questo materiale – apparentemente privo di utilità – può essere trasformato in una fonte di idrogeno attraverso processi biologici, aprendo nuove prospettive per la produzione industriale. Il punto non è soltanto il riutilizzo di un rifiuto, ma la possibilità di inserirlo in un ciclo produttivo ad alto valore, riducendo contemporaneamente sprechi e emissioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dal pane di scarto all’idrogeno: lo spreco alimentare diventa una risorsa industriale

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