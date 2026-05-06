Città di Castello | nasce Slow Food Bag contro lo spreco alimentare

A Città di Castello è nato il progetto Slow Food Bag, un'iniziativa rivolta a combattere lo spreco alimentare. Gli studenti del liceo Franchetti Salviani partecipano a questa iniziativa con l’obiettivo di sensibilizzare sulla quantità di cibo che viene spesso eliminato nelle famiglie ogni settimana. Il progetto mira a coinvolgere la comunità locale e a promuovere comportamenti più consapevoli riguardo al consumo e allo smaltimento degli alimenti.

? Cosa scoprirai Come possono gli studenti del Franchetti Salviani aiutare a ridurre lo spreco?. Quanto cibo buttiamo mediamente ogni settimana nelle nostre case?. Chi sono i ristoratori che collaboreranno al progetto Slow Food Bag?. Come cambierà il rapporto tra consumatori e negozianti locali?.? In Breve In Italia ogni persona spreca mediamente oltre 0,550 kg di cibo ogni settimana.. Studenti dell'Istituto Franchetti Salviani hanno prodotto 44 elaborati per il concorso grafico.. Lorenzo Baruffi ha vinto il concorso, seguito da Celeste Malcangi e Sofia Cesari.. Le associazioni Pro Centro, Confcommercio e FIDA sosterranno l'adesione degli esercenti locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Città di Castello: nasce Slow Food Bag contro lo spreco alimentare Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Fondazione Barilla arriva a Bari contro lo spreco alimentare Raccolta alimentare nelle scuole. Gli studenti contro lo sprecoGli studenti impegnati nella raccolta di generi alimentari per i poveri e le famiglie bisognose. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Città di Castello in lutto, è morto Enzo Migliorati; Satur Passione Casa apre a Città di Castello: nuovo store da 530 mq; Giovani produttori e piccole cantine: a Città di Castello spazio alle nuove generazioni del vino con Only Wine; Scheda squadra Castello Città di Cantù. Città di Castello, itinerario nella perla rinascimentale dell’UmbriaPercorso ala scoperta della cittadina Umbra posta nella alta valle del Tevere, tra natura, storia, architettura e gastronomia ... ilturista.info Da Taranto il dono di un antico documento: così riaffiora la storia di un asilo del 1861 di Città di CastelloDal passato riaffiora la storia secolare della comunità educante di Città di Castello tornata alla luce grazie al gesto di generosità di una signora di Taranto, che ha donato al Comune umbro un ... lagazzettadelmezzogiorno.it Sostenibilità contro lo spreco a Città di Castello - facebook.com facebook