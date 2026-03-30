Giornata Zero Waste per ridurre lo scarto alimentare | si riparta dal basso contro questa deriva fallimentare

Il 30 marzo si celebra la Giornata Internazionale Zero Waste, istituita dalle Nazioni Unite, dedicata alla riduzione dello scarto alimentare. Quest’anno si ripropone l’obiettivo di promuovere pratiche per ridurre gli sprechi nel settore alimentare e sensibilizzare sull’importanza di un approccio più sostenibile. La giornata si concentra sull’incoraggiare iniziative e comportamenti che contrastino la quantità di cibo sprecato ogni giorno.

Anche quest’anno il 30 marzo si celebra la Giornata Internazionale Zero Waste proclamata dalle Nazioni Unite che è dedicata alla riduzione dello scarto alimentare (l’anno scorso era stata dedicata al problema dello scarto tessile). Anche in Italia si svolgeranno iniziative in varie città piccole e grandi. A partire dal comune di Capannori dove si svolgerà un incontro dedicato al Progetto la Piana per il cibo che si sviluppa da anni nelle scuole della piana di Lucca, volto alla riduzione degli sprechi e a favorire l’educazione alimentare e le “filiere corte” (Progetto premiato dalla Fao). Altre iniziative sono già previste dalla Calabria alla Lombardia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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