Venerdì 5 giugno si svolge a Pisa un evento dedicato all’agricoltura del futuro, con un focus sull’agroecologia. La giornata offre l’opportunità di scoprire come le tecniche sostenibili possano influenzare la produzione agricola, partendo dal laboratorio fino alla terra. L’iniziativa mira a illustrare le pratiche innovative che integrano metodi tradizionali e scoperte scientifiche per un’agricoltura più sostenibile. L’evento si rivolge a un pubblico interessato alle nuove frontiere dell’agricoltura e alle tecniche di produzione alternative.

PISA – Agroecologia al Centro a Pisa una giornata nell’agricoltura del futuro. Venerdì 5 giugno il Centro di ricerche agro-ambientali Enrico Avanzi di San Piero a Grado si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto dove cittadini, studenti, agricoltori e curiosi potranno osservare da vicino le sperimentazioni che puntano a rendere l’agricoltura più sostenibile e resiliente. L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, è promossa dalla Scuola Superiore Sant’Anna, dal Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agroambientali dell’università di Pisa e dal Centro Avanzi. Una collaborazione che negli anni ha trasformato l’appuntamento in un punto di riferimento per chi vuole comprendere come la ricerca stia cambiando il modo di coltivare e produrre cibo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dal laboratorio alla terra: una giornata per scoprire come cambia l’agricoltura

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