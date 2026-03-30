Un gene Un test Una regola che cambia tutto Ai Giochi di Los Angeles 2028 l' accesso alle gare femminili dipenderà dal sesso biologico certificato in laboratorio E a firmare la svolta è stata la prima donna mai eletta alla guida del Comitato Olimpico Internazionale

A partire da Los Angeles 2028, l'accesso alle competizioni femminili sarà determinato dal sesso biologico certificato in laboratorio, secondo una nuova regola approvata dal Comitato Olimpico Internazionale. La decisione è stata annunciata dalla prima donna eletta alla guida dell'organismo, che ha dedicato la sua carriera a superare limiti e record nel mondo dell'atletica.

L a firma che cambia il destino dell’atletica mondiale appartiene a una donna che ha passato la vita a sfidare i decimi di secondo in corsia. Leggenda del nuoto dello Zimbabwe e vincitrice di sette medaglie olimpiche, è stata proprio Kirsty Coventry, prima donna alla guida del CIO, il Comitato olimpico internazionale, a ratificare una decisione che segna un punto di rottura senza precedenti: l’accesso alla categoria femminile, non sarà più una questione di identità sessuale e di valori ormonali. Il nuovo “pass” per gareggiare tra le donne sarà scritto esclusivamente nel patrimonio genetico delle atlete. Imane Khelif, un pugno alle ingiustizie. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un gene. Un test. Una regola che cambia tutto. Ai Giochi di Los Angeles 2028, l'accesso alle gare femminili dipenderà dal sesso biologico certificato in laboratorio. E a firmare la svolta è stata la prima donna mai eletta alla guida del Comitato Olimpico Internazionale Articoli correlati Olimpiadi, Coventry (CIO): “No atlete transgender nelle gare per donne a Los Angeles 2028”, tornano i test genetici - VIDEOIl CIO cambia e si allinea a Trump: no alle atlete transgender alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il sogno americano di Chiara Sama: la nuotatrice ravennate nel progetto che punta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Per Chiara si tratta di un’esperienza di grande valore, che conferma le sue indubbie qualità natatorie e premia il lavoro svolto con la società... Aggiornamenti e notizie su Un gene Un test Una regola che cambia... Temi più discussi: Cio, ricambiano le regole: Test genetico per le donne ai Giochi; Olimpiadi, le nuove regole del Cio: stop alle atlete transgender nelle gare per donne; Solo atlete biologicamente femmine a Los Angeles 2028. Il Cio impone test genetici alle Olimpiadi; Olimpiadi, il Cio si piega a Trump: scattano i test genetici obbligatori per gareggiare tra le donne. Olimpiadi Los Angeles 2028: test cromosomico obbligatorio per le atleteIl CIO introduce il test cromosomico obbligatorio per le atlete: via libera solo a chi non ha il gene SRY dal 2028 ... it.blastingnews.com Nuove regole del CIO: test genetico per le atlete donne per poter partecipare alle gare. Niente più atleti transgender nelle competizioni femminiliNuove regole CIO: test genetico per le atlete donne per poter partecipare alle gare olimpiche femminili a partire dal Los Angeles 2028. mam-e.it Servizio Sport Comune di Ferrara. logan feece · NFL on Fox. Il flag football sarà disciplina olimpica ai Giochi di Los Angeles 2028! Oggi e domani al Mike Wyatt Field di Ferrara si svolge l' Evaluation Camp 2026 delle Nazionali junior di flag football, tre squad - facebook.com facebook ULTIM'ORA: Le atlete transgender sono escluse dalle Olimpiadi a causa di una nuova politica del CIO sull'ammissibilità femminile. Le atlete transgender sono ora escluse dalle competizioni femminili alle Olimpiadi, dopo che il CIO ha approvato giovedì una n x.com