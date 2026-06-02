Giornata ecologica del Ricasoli | Un’agricoltura di pace La terra come riscatto sociale
L’Istituto agrario Bettino Ricasoli di Siena organizza venerdì e sabato la XXXII edizione della Giornata enologica, un evento che coinvolge studenti e docenti. La manifestazione si concentra su temi legati all’agricoltura e alla sostenibilità, con un'attenzione particolare alla promozione di un approccio pacifico e sociale all’attività agricola. La giornata prevede attività pratiche e dimostrazioni legate alla produzione e alla cultura del vino.
L’Istituto agrario Bettino Ricasoli di Siena si prepara a rinnovare uno degli appuntamenti più attesi e ricchi di significato: venerdì e sabato si terrà infatti la XXXII edizione della Giornata enologica. Quest’anno la manifestazione assume una veste profondamente etica e attuale, mettendo al centro il lavoro degli studenti che hanno sviluppato progetti attorno a un tema di straordinaria rilevanza: ‘ Terra di pace: nutrire popoli, costruire comunità-Contro la guerra costruiamo un’agricoltura di pace ’. Un messaggio forte, che parte dai banchi di scuola per dimostrare come il lavoro sulla terra possa diventare uno strumento di riscatto sociale, inclusione e diplomazia tra i popoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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