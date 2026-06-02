Giornata ecologica del Ricasoli | Un’agricoltura di pace La terra come riscatto sociale

Notizia in breve

L’Istituto agrario Bettino Ricasoli di Siena organizza venerdì e sabato la XXXII edizione della Giornata enologica, un evento che coinvolge studenti e docenti. La manifestazione si concentra su temi legati all’agricoltura e alla sostenibilità, con un'attenzione particolare alla promozione di un approccio pacifico e sociale all’attività agricola. La giornata prevede attività pratiche e dimostrazioni legate alla produzione e alla cultura del vino.