La federazione francese ha deciso di ridurre i premi individuali in caso di vittoria, abbassandoli da 20mila euro. La modifica prevede che i premi non vengano assegnati fino alle semifinali, ma ci sarà un aumento successivamente. La decisione si inserisce in un clima di tensione, tra i problemi legati ai biglietti e le trattative con il giocatore. La vigilia della competizione si presenta quindi molto movimentata.

Prima i premi, poi i biglietti. Diventa teso il clima in casa Francia in vista del Mondiale. I Bleus, che domani sfidano in amichevole la Costa d’Avorio a Nantes, sono in piena negoziazione con la Federcalcio per ottenere più soldi in caso di vittoria. E anche più tagliandi per familiari e amici. Dopo il colloquio di ieri con il presidente federale Diallo, capitan Mbappé e compagni hanno accettato di abbassare la quota individuale prevista in caso di vittoria, dagli attuali 20mila euro. Un taglio indotto dalla diminuzione del montepremi Fifa e dall’aumento dei costi di organizzazione della logistica negli Stati Uniti. E che... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal "caso premi" al caos biglietti: Francia, vigilia agitata... E Mbappé tratta con la federazione

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