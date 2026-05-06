La petizione per cacciare Mbappé dal Real Madrid diventa un caso mondiale | milioni di firme
Una petizione contro Kylian Mbappé al Real Madrid ha raccolto quasi 13 milioni di firme, attirando l'attenzione di media e tifosi in tutto il mondo. L'iniziativa è stata promossa da tifosi insoddisfatti del comportamento del giocatore, trasformandosi in un caso di portata internazionale. La richiesta mira a chiedere l’allontanamento di Mbappé dall club, mentre l’attenzione pubblica si concentra sulle firme accumulate e sulle reazioni generate.
È sempre più terra bruciata intorno a Kylian Mbappé al Real Madrid: la petizione lanciata dai tifosi furiosi per il suo comportamento ha raggiunto quasi 13 milioni di firme, assumendo proporzioni mondiali.🔗 Leggi su Fanpage.it
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