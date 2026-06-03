Sul palco si alternano esibizioni che spaziano dal blues in stile Clapton alle danze orientali e al burlesque. La musica include sonorità rock-blues, rock’n’roll e rockabilly, accompagnate da elementi di country. Lo spettacolo combina musica e poesia, con un’atmosfera teatrale in cui attori e personaggi si confondono, creando un continuo passaggio tra realtà e finzione.

Le sonorità rock-blues alla Clapton e quelle rock’n’roll di Elvis Presley, l’energia trascinante del rockabilly e del country, un intreccio di musica e poesia e uno spettacolo teatrale in cui i confini tra attori e personaggi si fanno sempre più sottili. Ma anche la divertita trasgressione del burlesque e ile danze orientali. Sarà tutto questo il mese di giugno al centro culturale teatro OppArt di Sovico da qui a sabato 27. Il sipario sul palco di via Giovanni da Sovico si alzerà sabato alle 21 per il concerto dei Dirty Fingers, energetico trio composto da Paolo Giardiello, Stefano Meroni e Roberto Palladini: con uno stile raffinato e travolgente, la band proporrà un mix di rock e blues, guardando anche ai territori del soul, del gospel, del funk e dello swing, ispirati dal sound di artisti come Eric Clapton e John Mayer. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal blues in stile Clapton fino a burlesque e danze orientali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “The Cream of Clapton Band”, a Napoli la leggenda di Eric Clapton

Clapton colpito da un vinile a Madrid: concerto interrotto dal pubblicoDurante un concerto a Madrid, il chitarrista è stato colpito da un vinile lanciato dal pubblico, interrompendo l'esibizione.

Si parla di: Dal blues in stile Clapton fino a burlesque e danze orientali.

Dal blues in stile Clapton fino a burlesque e danze orientaliLe sonorità rock-blues alla Clapton e quelle rock’n’roll di Elvis Presley, l’energia trascinante del rockabilly e del country, un ... ilgiorno.it

Eric Clapton riaccende il Forum di Assago con una masterclass blues: il chitarrista leggendario, 80 anni, in concerto con una band di all starsAssago (Milano) – I lampioni che spuntano dalla scenografia dello spettacolo approdato ad Assago tre anni fa tornano ad accendersi su Eric Clapton e la sua all star band. Martedì e mercoledì ... ilgiorno.it