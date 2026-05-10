Clapton colpito da un vinile a Madrid | concerto interrotto dal pubblico

Durante un concerto a Madrid, il chitarrista è stato colpito da un vinile lanciato dal pubblico, interrompendo l'esibizione. Dopo l'incidente, l'artista ha lasciato il palco senza eseguire il bis previsto. La reazione immediata è stata di sorpresa, e il concerto si è concluso senza ulteriori canzoni. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali sull'episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha reagito Clapton subito dopo l'impatto con il disco?. Perché l'artista ha deciso di rinunciare al bis finale?. Chi deve rispondere della sicurezza dei musicisti durante i tour?. Quali rischi concreti corre il tour europeo dopo questo episodio?.? In Breve Pablo Rodríguez ha criticato il gesto stupido tramite un post sui social media.. L'ottantunenne ha rinunciato al bis previsto nella scaletta della Movistar Arena.. L'incidente a Madrid precede le date del tour programmate negli Stati Uniti.. Il lancio di oggetti solidi solleva dubbi sulla sicurezza nei grandi eventi.. Il 7 maggio alla Movistar Arena di Madrid, Eric Clapton ha interrotto bruscamente il proprio concerto dopo essere stato colpito al petto da un vinile lanciato da un membro del pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clapton colpito da un vinile a Madrid: concerto interrotto dal pubblico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eric Clapton Show Chaos Notizie correlate Eric Clapton è stato colpito da un vinile lanciato dal pubblico, interrotto il concerto a Madrid – IL VIDEOEric Clapton ha abbandonato bruscamente il palco durante un concerto tenuto il 7 maggio alla Movistar Arena di Madrid, in Spagna, dopo essere stato... Eric Clapton colpito sul palco da un vinile: l’artista 81enne interrompe il concerto a MadridEric Clapton ha interrotto il concerto di Madrid dopo essere stato colpito al busto dalla copertina di un vinile lanciata dal pubblico.