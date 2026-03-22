Appuntamento imperdibile il 24 marzo 2026 al Teatro Mediterraneo di Napoli: Nathan East, Steve Ferrone, Will Johns e Noah East portano in scena l’eredità musicale di uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. Un evento che profuma di storia della musica, un’occasione irripetibile per ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato epoche e generazioni, interpretati dagli stessi artisti che li hanno creati accanto a Eric Clapton. Il 24 marzo 2026, il Teatro Mediterraneo di Napoli ospiterà l’unica data campana del tour italiano di “The Cream of Clapton Band”, un supergruppo internazionale che promette di infiammare il palcoscenico con l’autenticità e la potenza del miglior rock blues. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “The Cream of Clapton Band”, a Napoli la leggenda di Eric Clapton

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