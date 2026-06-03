Durante le celebrazioni del 2 giugno, alcuni gruppi di sinistra hanno espresso dissenso contro la parata militare, chiedendo di abolirla. Sono stati segnalati anche insulti rivolti alla presidente del Consiglio, e ci sono stati tentativi di interrompere le manifestazioni ufficiali. Questi episodi si sono verificati mentre cittadini e istituzioni partecipavano alle celebrazioni della Festa della Repubblica.

Mentre i cittadini e le istituzioni hanno celebrato la Festa della Repubblica, la sinistra anti-italiana non si è smentita nemmeno il 2 giugno tra dichiarazioni contro la parata, manifestazioni contro le forze armate e tentativi di interrompere le celebrazioni. A guidare la pattuglia anti italiana l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis (foto) che, invece di celebrare la Repubblica, ha ben pensato sui social di scrivere: «in un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente: abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal blitz ecologista agli insulti a Meloni. Bufera sulla Salis: "Abolire la parata"

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