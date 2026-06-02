Abolire la parata del 2 Giugno L' ultima proposta di Ilaria Salis scatena la bufera

Notizia in breve

Nel giorno in cui l’Italia celebra la Festa della Repubblica, una politica ha proposto di abolire la parata del 2 giugno. La proposta ha provocato reazioni contrastanti, con alcuni che hanno espresso dissenso e altri che hanno condiviso l’idea. La proposta è stata annunciata attraverso un post sui social, generando discussioni tra utenti e rappresentanti politici. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa in merito.