Abolire la parata del 2 Giugno L' ultima proposta di Ilaria Salis scatena la bufera
Nel giorno in cui l’Italia celebra la Festa della Repubblica, una politica ha proposto di abolire la parata del 2 giugno. La proposta ha provocato reazioni contrastanti, con alcuni che hanno espresso dissenso e altri che hanno condiviso l’idea. La proposta è stata annunciata attraverso un post sui social, generando discussioni tra utenti e rappresentanti politici. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa in merito.
L’ennesima dichiarazione pretestuosa di Ilaria Salis ha trovato la miglior risposta nei cittadini che ne hanno evidenziato l’assurdità: “Si immagina Pertini o Berlinguer a criticare il 2 giugno?” Nel giorno in cui l’Italia celebra la Repubblica e chi l’ha resa possibile, Ilaria Salis trova il tempo di polemizzare. L’europarlamentare, con un post su Facebook ha avanzato l’ipotesi di abolire la parata del 2 giugno che, per altro, da diversi anni non vede sfilare solamente personale delle forze armate di polizia ma anche rappresentanti civili di vario tipo. È una tradizione del nostro Paese che esiste fin dal 1948 e che si è interrotta solo poche volte e in occasione di eventi o momenti storici particolarmente complessi per il nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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