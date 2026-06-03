Il primo festival di yoga popolare a Roma si propone di contrastare le logiche di mercato che rendono la pratica inaccessibile, opponendosi a social media che mostrano immagini di corpi scolpiti e allenamenti costosi. L’evento si rivolge a chi desidera praticare yoga senza barriere economiche, promuovendo un approccio più accessibile e inclusivo. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di offrire un’alternativa ai modelli di fitness elitari e costosi diffusi online.

Da un lato c’è lo schermo dei social che racconta di corpi perfetti, scolpiti da allenamenti elitari a 150 euro. Dall’altro c’è una comunità che vuole tornare ai veri valori dello yoga, dove tutti a terra si riconoscono alla stessa altezza. È un guardarsi “ Dal Basso ” proprio come suggerisce il nome del primo Festival di Yoga Popolare organizzato dal collettivo “ Yoga Riot ” che si terrà il 7 giugno – dalla mattina alla sera – al Laboratorio Occupato Autogestito Acrobax di Roma. “Per noi significa creare una comunità davvero inclusiva, in cui non contino il tipo di corpo, l’estrazione sociale o lo stile di vita delle persone. L’idea è offrire uno spazio comune e accogliente in cui chiunque possa praticare yoga – ha spiegato a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilfattoquotidiano.it - “Dal basso”, primo festival di yoga popolare a Roma: “No alle logiche di mercato che lo rendono inaccessibile”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Roma nasce “Dal Basso”, il primo festival italiano dedicato allo yoga popolareA Roma si tiene il primo festival italiano dedicato allo yoga popolare, chiamato “Dal Basso”.

"Dal Basso", il primo festival di Yoga PopolareIl 7 giugno a Roma si svolge “Dal Basso”, il primo festival dedicato allo Yoga Popolare.

Argomenti più discussi: A Roma, il primo Festival del Cinema Libanese si propone di raccontare la storia del Paese al di là dei conflitti; Francesco De Gregori presenta i suoi progetti Nevergreen (Perfette Sconosciute); Roma eventi weekend. Power Hits al Foro Italico, Pappano all'Auditorium, Mapplethorpe all'Ara Pacis e molto altro; Francesco De Gregori: Sanremo? Mai, a nessuna condizione: l’ho giurato a me stesso quando è morto Luigi Tenco.

Dal Basso, il primo festival di Yoga PopolareIl 7 giugno arriva a Roma Dal Basso, il primo festival di Yoga Popolare, accessibile e non performativo. Una maratona di yoga, laboratori e talk dalla mattina alla sera, organizzato da Yoga Riot, ... romatoday.it