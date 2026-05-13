Il 7 giugno a Roma si svolge “Dal Basso”, il primo festival dedicato allo Yoga Popolare. L’evento si propone di essere accessibile a tutti e si distingue per un approccio non performativo. La manifestazione mira a promuovere la pratica dello yoga tra un pubblico ampio, senza richiedere competenze specifiche o esperienze pregresse. La giornata prevede sessioni aperte e incontri pubblici nel centro cittadino.

Il 7 giugno arriva a Roma “Dal Basso”, il primo festival di Yoga Popolare, accessibile e non performativo.Una maratona di yoga, laboratori e talk dalla mattina alla sera, organizzato da Yoga Riot, movimento per diffondere una visione dello yoga orientata all'accessibilità, alla condivisione ed.🔗 Leggi su Romatoday.it

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