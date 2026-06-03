Una squadra di biliardo proveniente da Porretta ha vinto due titoli nazionali, dopo aver iniziato la propria attività nei locali locali e aver partecipato a competizioni tra Bologna e Rastignano. La loro crescita li ha portati a raggiungere il massimo livello nel panorama nazionale.

Da Porretta a Rastignano, passando per Bologna: la cavalcata dei campioni del biliardo dell’Appennino è iniziata quasi in sordina, per trasformarsi in un’avventura che ha portato la squadra del Bar Renzo a conquistare due titoli nazionali. Nel mondo del biliardo a boccette, dove la precisione è l’unica legge, questo gruppo ha scritto una pagina memorabile. La stagione 2026 è stata un crescendo che ha portato i ragazzi dell’Appennino sul tetto d’Italia nel campionato di serie B. Tutto è iniziato con la fase regolare, un girone serrato da dodici squadre, dove il Bar Renzo ha lottato fino all’ultimo contro il ‘Trigari 4’, spuntandola per un solo punto di scarto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal Bar Renzo all’olimpo delle boccette. I campioni del biliardo ’made in Porretta’

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Ho prenotato una settimana a londra totalmente a cazzo da solo, posti da vedere e visitare / Bar? reddit