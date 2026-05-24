Mirko Giovanardi, 35enne giocatore di Forlimpopoli, si è laureato campione italiano di terza categoria nel biliardo a boccette a cinque birilli. Il successo nelle fasi finali disputate ad Ancona, con un percorso netto che gli è valso, col titolo, la promozione matematica alla categoria superiore. La sua strada verso la vittoria è iniziata, però, molto prima, con una serie di tappe di qualificazione nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. "Erano quattro prove a punteggio. Se ti qualificavi nei primi trenta, accedevi alle fasi finali", spiega Giovanardi, che ha superato questa prima selezione chiudendo al primo posto. Ad Ancona il torneo prevedeva inizialmente una fase a gironi con tre partite; superata la batteria, il tabellone si è trasformato a eliminazione diretta partendo dai sedicesimi di finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Biliardo boccette. Il colpo di Mirko Giovanardi, campione italiano di 3ª categoria

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