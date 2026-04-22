Da domani fino al 24 maggio, piazza Sagrini ospiterà un torneo di biliardo che coinvolge diverse specialità tra cui boccette, stecca e goriziana. L'evento, di livello nazionale, vedrà la partecipazione di numerosi appassionati e giocatori provenienti da diverse regioni. L'iniziativa si svolge all’interno di un'area appositamente allestita, attirando l’attenzione di residenti e visitatori interessati a seguire le partite e vivere l’atmosfera del torneo.

Il biliardo, giocato a carattere nazionale, sarà protagonista in città da domani fino al 24 maggio della manifestazione della Federibliardo, che arriva alla 16° edizione, che comprende tutte le categorie e le specialità (boccette, stecca, goriziana e altre) con numeri che rendono bene l’idea di quanto questo sport sia seguito e praticato: 12 i tavoli verdi che saranno posizionati in Piazza Sagrini con ampie e comode tribune per gli spettatori; oltre 2000 gli atleti che si sfideranno; la novità assoluta di un Torneo di Boccette tra Comuni delle Marche per il quale sono previste almeno 32 adesioni. E, non ultima, c’è la solidarietà in favore...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boccette, Stecca, Goriziana e non solo. Il biliardo trova casa in piazza Sagrini

Campionato Italiano Goriziana a Coppie – Fasi Finali | Parte 3

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