Paola Cortellesi ha partecipato a un evento al Quirinale per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana, ricordando le promesse non mantenute alle donne. Ha sottolineato come, nel tempo, la voce femminile abbia acquisito maggiore rilievo, ma ha evidenziato che ancora ci sono questioni irrisolte, come salari bassi e violenze. Il suo intervento ha evidenziato la necessità di continuare a lavorare su questi temi.

“Quando finalmente la voce delle donne ebbe un peso”. Non poteva esserci figura più adatta per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana. È stata Paola Cortellesi, regista e protagonista dell’exploit cinematografico campione d’incassi C’è ancora domani (2023), a ricordare da Piazza del Quirinale a Roma, durante le celebrazioni ufficiali, come la Repubblica sia nata dalla Resistenza e dall’antifascismo, e come in quei giorni fu finalmente concesso il diritto di voto alle donne. “Nacque dalla lotta partigiana degli uomini e delle donne della resistenza. Nacque da una scheda piegata in una cabina elettorale, da un gesto semplice e insieme rivoluzionario; dal voto di un popolo che usciva stremato dalla guerra, dalla dittatura, dalla fame e dal lutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Dai salari alle violenze, le promesse alle donne non mantenute. Dobbiamo lavorarci”: il discorso di Paola Cortellesi al Quirinale

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