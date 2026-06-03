Dadati | Progetto ambizioso quello del Polisportivo
L’assessore allo sport ha commentato il cambio di gestione del Polisportivo di Piacenza, definendo il progetto come ambizioso. La modifica nella gestione riguarda l’attività e la gestione dell’impianto sportivo. Nessun dettaglio sulle modalità di gestione o sui soggetti coinvolti è stato fornito. La comunicazione è avvenuta attraverso un video in cui Dadati ha espresso il suo punto di vista. Non sono state annunciate ulteriori iniziative o modifiche immediatamente previste.
Nel video l’assessore allo sport Mario Dadati commenta il cambio di gestione del Polisportivo di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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