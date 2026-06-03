Dadati | Progetto ambizioso quello del Polisportivo

Notizia in breve

L’assessore allo sport ha commentato il cambio di gestione del Polisportivo di Piacenza, definendo il progetto come ambizioso. La modifica nella gestione riguarda l’attività e la gestione dell’impianto sportivo. Nessun dettaglio sulle modalità di gestione o sui soggetti coinvolti è stato fornito. La comunicazione è avvenuta attraverso un video in cui Dadati ha espresso il suo punto di vista. Non sono state annunciate ulteriori iniziative o modifiche immediatamente previste.