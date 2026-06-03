Dadati | Progetto ambizioso quello del Polisportivo

Da ilpiacenza.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’assessore allo sport ha commentato il cambio di gestione del Polisportivo di Piacenza, definendo il progetto come ambizioso. La modifica nella gestione riguarda l’attività e la gestione dell’impianto sportivo. Nessun dettaglio sulle modalità di gestione o sui soggetti coinvolti è stato fornito. La comunicazione è avvenuta attraverso un video in cui Dadati ha espresso il suo punto di vista. Non sono state annunciate ulteriori iniziative o modifiche immediatamente previste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel video l’assessore allo sport Mario Dadati commenta il cambio di gestione del Polisportivo di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Gli assessori Brianzi e Dadati aderiscono a “Progetto Civico Italia”Ieri sera, presso la Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno, si è svolto l’evento di lancio ufficiale del Coordinamento Regionale di Progetto...

Restyling al campo polisportivo di Villanova: un progetto da 500mila euroUn intervento di restyling sarà realizzato nel campo polisportivo di Villanova, con un investimento totale di 500mila euro.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web