Gli assessori Brianzi e Dadati aderiscono a Progetto Civico Italia

Ieri sera, presso la Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno, si è svolto l’evento di lancio ufficiale del Coordinamento Regionale di Progetto Civico Italia, con la partecipazione degli assessori Brianzi e Dadati. L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione e ha suscitato interesse tra i presenti, evidenziando una visione politica condivisa.

«Grande partecipazione e una visione politica chiara». Si è tenuto ieri sera, presso la Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno, l’evento di lancio ufficiale del Coordinamento Regionale di Progetto Civico Italia. Il movimento nazionale fondato da Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale, mette radici profonde in Emilia-Romagna grazie alla sinergia con la federazione regionale guidata da Vincenzo Paldino. All’appuntamento hanno aderito ben 54 liste civiche provenienti da ogni angolo della regione, vicine al centrosinistra, tra cui la “Civica Tarasconi-Per Piacenza", confermando la volontà del civismo di giocare un ruolo da protagonista nell’agenda politica nazionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Gli assessori Brianzi e Dadati aderiscono a “Progetto Civico Italia” Articoli correlati Progetto civico Italia, incarico per SartoriUn nuovo progetto civico che guarda al centrosinistra ma punta soprattutto a cambiare il modo di fare politica, partendo dagli amministratori locali... Cyberbullismo, gli Istituti Mazzini di Castelfidardo e Beltrami di Filottrano aderiscono al progetto “Connessi e Consapevoli”CASTELFIDARDO - Secondo i dati ISTAT e Ministero dell’Istruzione più recenti (2023), il 68,5% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni dichiara di aver... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Claudia De Monti (Lista Per Piacenza): più impegno per la nostra città con l'adesione a Progetto Civico Italia; Pd, rivolta contro primarie e Schlein: Un bagno di sangue autodistruttivo | Libero Quotidiano.it. Ecco ’Progetto Civico Italia’: Una lista per Lepore nel 2027La rete nazionale promossa da Alessandro Onorato è sbarcata anche sotto le Due Torri. Il responsabile regionale Paldino: Pronti a sostenere la ricandidatura del primo cittadino. ilrestodelcarlino.it