Restyling al campo polisportivo di Villanova | un progetto da 500mila euro

Un intervento di restyling sarà realizzato nel campo polisportivo di Villanova, con un investimento totale di 500mila euro. I lavori saranno coperti da finanziamenti provenienti sia dalla regione sia dal Comune. L’obiettivo è migliorare le strutture di uno spazio frequentato regolarmente da ragazzi e famiglie della zona. La riqualificazione interesserà gli impianti e le aree adiacenti, con l’intento di rendere più funzionale e accogliente il campo polisportivo. I lavori dovrebbero iniziare a breve e concludersi entro i prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui