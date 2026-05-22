Restyling al campo polisportivo di Villanova | un progetto da 500mila euro

Da pordenonetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento di restyling sarà realizzato nel campo polisportivo di Villanova, con un investimento totale di 500mila euro. I lavori saranno coperti da finanziamenti provenienti sia dalla regione sia dal Comune. L’obiettivo è migliorare le strutture di uno spazio frequentato regolarmente da ragazzi e famiglie della zona. La riqualificazione interesserà gli impianti e le aree adiacenti, con l’intento di rendere più funzionale e accogliente il campo polisportivo. I lavori dovrebbero iniziare a breve e concludersi entro i prossimi mesi.

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Sarà finanziato con fondi regionali e comunali l'opera di restyling di uno spazio sportivo frequentato da tanti ragazzi e famiglie. L'idea è di dare alla collettività un campo più moderno, più performante e pienamente fruibile durante tutto l’anno per sostenere l’attività sportiva di società. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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