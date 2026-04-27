Dacia Maraini presenta il suo nuovo libro a Costa Volpino

Mercoledì 29 aprile alle 20.30, presso l’Auditorium comunale di Costa Volpino, si svolgerà l’evento di presentazione del nuovo libro di Dacia Maraini, intitolato “Anche i cani a volte volano”. La scrittrice, poetessa e saggista sarà presente per discutere del suo ultimo lavoro. L’incontro è aperto al pubblico e si svolgerà in un ambiente pubblico locale.

Mercoledi 29 aprile alle 20.30 all’Auditorium comunale di Costa Volpino si terrà la presentazione del libro “Anche i cani a volte volano” di Dacia Maraini, scrittrice, poetessa e saggista. Sarà presente l’autrice, che illustrerà i contenuti del volume. Dacia Maraini ha sempre scritto del suo rapporto speciale con i nostri “fratelli” del mondo animale. Di quanto siano importanti per noi «umani» e di quanto sia decisivo difenderne i diritti e capirne le sofferenze. E in queste pagine, che raccolgono racconti, memorie e interventi pubblici, ribadisce il rispetto per l’ambiente (che non è solo nostro), la ferma opposizione alle pratiche di sfruttamento o al rito insensato della caccia; spiega la sua scelta vegetariana e condanna gli allevamenti intensivi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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