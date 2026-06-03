Da Villafranca in Brasile per la nostra cucina
Da Villafranca, un viaggio culinario si spinge fino al Brasile, portando con sé i piatti della tradizione locale. La trasferta coinvolge ingredienti e ricette tipiche, adattate alle disponibilità del paese sudamericano. La preparazione e la presentazione dei piatti vengono condivise tra le due culture, creando un ponte gastronomico. L’obiettivo è mostrare le influenze e le differenze tra le cucine, attraverso un percorso che unisce due territori distanti.
Un viaggio che parte da Villafranca e arriva in Brasile, portando con sé i piatti della tradizione romagnola: protagonista Valerio Giulianini, presidente dell’associazione Palazzone’, coinvolto nel progetto ‘Le eccellenze gastronomiche dell’Emilia-Romagna si presentano’, promosso dalla Associação Emiliano-Romagnola Bandeirante insieme alla moglie Loretta e alla cognata Serena Arfelli. "L’ex presidente dell’associazione brasiliana è un parente di mia moglie, che ci ha coinvolto in questa bella avventura nella città di Salto, nello Stato di San Paolo, dove vive una comunità di discendenti di italiani molto legata alle proprie origini — spiega Giulianini —. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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