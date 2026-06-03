da villafranca in brasile per la nostra cucina

Notizia in breve

Da Villafranca, un viaggio culinario si spinge fino al Brasile, portando con sé i piatti della tradizione locale. La trasferta coinvolge ingredienti e ricette tipiche, adattate alle disponibilità del paese sudamericano. La preparazione e la presentazione dei piatti vengono condivise tra le due culture, creando un ponte gastronomico. L’obiettivo è mostrare le influenze e le differenze tra le cucine, attraverso un percorso che unisce due territori distanti.