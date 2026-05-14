La principessa Kate a pranzo in un agriturismo del Parmense con i piatti tipici della nostra cucina

La principessa del Galles ha concluso il suo tour in Emilia-Romagna partecipando a un pranzo in un agriturismo nel Parmense. L'evento si è svolto prima di riprendere il volo dall'aeroporto Verdi di Parma. La visita in regione si è conclusa con un momento dedicato alla cucina locale, con piatti tipici della zona che sono stati serviti durante il pasto.

La principessa del Galles finisce il suo tour in terra emiliana. E lo farà con un pranzo previsto in un agriturismo del Parmense in attesa di riprendere l'aereo e ripartire dall'aeroporto Verdi di Parma. Finiti gli appuntamenti pubblici, ieri a Reggio, la principessa Kate si è dunque concessa un.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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