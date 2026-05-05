La cucina come espressione viva della nostra cultura a Le Piazze dei Sapori

Dal 7 al 10 maggio, nel centro di Verona, si svolge la ventiquattresima edizione di Le Piazze dei Sapori, promossa da Confesercenti Verona. L’evento intende mettere in luce la cucina italiana, riconosciuta come patrimonio UNESCO, come simbolo di identità culturale e di tradizioni gastronomiche. Durante i quattro giorni, vengono presentate diverse iniziative per valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere i prodotti locali.

Confesercenti Verona promuove dal 7 al 10 maggio la ventiquattresima edizione de Le Piazze dei Sapori nel centro storico di Verona per valorizzare la cucina italiana come patrimonio Unesco e «come espressione viva della nostra cultura, capace di unire e di parlare al mondo intero», ha spiegato il.🔗 Leggi su Veronasera.it

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Panoramica sull’argomento

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