Da via San Giorgio all’ex rondò imperfetto | due interventi anti-incidenti che stanno funzionando

Due interventi per migliorare la sicurezza stradale sono stati realizzati tra via San Giorgio e l’ex “rondò imperfetto”. Questi lavori sono stati avviati per ridurre il rischio di incidenti, e finora sembrano dare risultati positivi. La zona, nota tra gli incroci più pericolosi della città, ha visto un miglioramento nelle condizioni di circolazione. La modifica delle aree di sosta e i nuovi segnali stradali sono stati tra gli interventi principali.

Nella classifica, poco gratificante, degli incroci più pericolosi della città, quelli tra le vie San Giorgio, Autostrada e Simoncini e tra via Campi Spini e via per Grumello sono sempre stati ai vertici: 200 incidenti tra il 2005 e il 2020 nel primo caso, poco meno di una decina all’anno di media nel secondo, teatro purtroppo anche di diversi sinistri con esiti mortali. Due punti critici sui quali già l’amministrazione guidata da Giorgio Gori aveva posto l’attenzione, ragionando su soluzioni viabilistiche che potessero regolare meglio i flussi e, di conseguenza, garantire maggiore sicurezza. Risale al 2020 l’intervento in via San Giorgio,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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