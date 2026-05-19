Lotto colpo da 9.000 euro tra San Giorgio e Camposano | due terni vincenti

Nella giornata di ieri, un giocatore ha vinto 9.000 euro in un'estrazione del lotto tra i comuni di San Giorgio e Camposano. A Camposano, sono stati estratti numeri che hanno permesso di realizzare due terni vincenti. A San Giorgio, invece, un singolo giocatore ha incassato il premio più alto, pari a 9.000 euro. I numeri vincenti sono stati comunicati dalle autorità competenti e riguardano le rispettive località.

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