Lotto colpo da 9.000 euro tra San Giorgio e Camposano | due terni vincenti
Nella giornata di ieri, un giocatore ha vinto 9.000 euro in un'estrazione del lotto tra i comuni di San Giorgio e Camposano. A Camposano, sono stati estratti numeri che hanno permesso di realizzare due terni vincenti. A San Giorgio, invece, un singolo giocatore ha incassato il premio più alto, pari a 9.000 euro. I numeri vincenti sono stati comunicati dalle autorità competenti e riguardano le rispettive località.
? Domande chiave Quali numeri hanno permesso la vincita a Camposano?. Chi ha incassato il premio più alto a San Giorgio?. Come sono stati distribuiti i premi sulla ruota di Napoli?. Dove sono avvenute esattamente le estrazioni vincenti?.? In Breve Vincita da 9.750 euro registrata a San Giorgio a Cremano.. Terno 3-6-73 centrato da un giocatore di Camposano.. Dati Agimeg confermano premi significativi sulla ruota di Napoli.. Premi utili per spese impreviste nelle famiglie della provincia napoletana.. Due vincite da quasi diecimila euro sono arrivate a San Giorgio a Cremano lo scorso fine settimana, grazie a due terni giocati sulla ruota di Napoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu
SuperEnalotto - Estrazione e risultati 09/05/2026
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