Da Chioggia e Caorle, i pescatori dell’Adriatico hanno spento i motori, bloccando le attività lungo le coste da Venezia a Rimini. La protesta nasce dal caro carburante, che rende il lavoro in perdita, e dai ritardi nel pagamento degli arretrati del fermo-pesca. La mobilitazione coinvolge diverse imbarcazioni che si sono fermate per denunciare le difficoltà causate dall’aumento dei prezzi e dalle inadempienze governative.

Parte da Chioggia e Caorle la rivolta anti-governativa dei pescatori dell’Adriatico a causa del caro gasolio a seguito della Guerra del Golfo e di una serie di inadempienze nel pagamento degli arretrati del fermo-pesca. Dall’1 giugno è cominciata la settimana di agitazione che ha portato una cinquantina di barche a fermare i motori in provincia di Venezia. Hanno deciso di restare in porto e di stendere lenzuoli bianchi con le scritte: “Salviamo la pesca”, “Stanchi delle promesse non mantenute”, “Burocrazia troppo lenta, blocca gli aiuti necessari” e “Chiediamo il rinnovo del credito d’imposta”. La decisione è stata presa durante un’assemblea che si è tenuta al mercato ittico di Chioggia, presenti anche alcuni rappresentanti di Pila e Goro, ed è cominciata la mobilitazione per coinvolgere le altre marinerie dell’Adriatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Da Venezia a Rimini i pescatori fermano i motori, la protesta contro il governo e il caro-carburante: “Lavoriamo in perdita”

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