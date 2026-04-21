In una giornata di protesta, i rappresentanti di alcune associazioni di trasporto hanno annunciato che senza interventi di ristoro i camionisti potrebbero sospendere le attività. La mobilitazione si è svolta a Modena, con i coinvolti che hanno sottolineato come l’aumento del costo del carburante stia mettendo a rischio le loro imprese. Le sigle coinvolte chiedono interventi immediati per sostenere il settore in difficoltà.

Modena, 21 aprile 2026 – Fita Cna e Lapam Confartigianato Trasporti, assieme alle altre sigle aderenti ad Unatras, il coordinamento unitario delle federazioni nazionali dell’autotrasporto merci che rappresenta oltre il 90% delle imprese d i autotrasporto, hanno deciso la proclamazione del fermo nazionale dei servizi e di tutte le attività di trasporto, dando mandato all’ufficio di presidenza di definire giornate e modalità attuative del blocco che saranno stabilite nel rispetto dei tempi dettati dal codice di autoregolamentazione dello sciopero di settore. “Silenzio assordante del Governo” “Si tratta – secondo le due associazioni –...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Senza ristori si fermano tutti i camion”. La protesta contro il caro carburante

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` , Teatro Ristori, : “ ”. Porto con me storie che non fanno rumore, vite che restano ai bordi, lontane dai riflettori. È da lì che nasce il mio lavoro: dall’urgenza di avvicinarsi, di ascolt facebook

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