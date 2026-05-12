La Regione in campo contro il caro carburante | 30 milioni per autotrasportatori agricoltori e pescatori
La Regione ha annunciato un intervento finanziario di 30 milioni di euro destinato ad autotrasportatori, agricoltori e pescatori. Il sostegno consiste in contributi a fondo perduto destinati a coprire parte delle spese derivanti dagli aumenti dei prezzi dei carburanti. I fondi saranno disponibili per le imprese che operano tra il primo marzo e il 31 dicembre 2026, a causa dell’aumento dei costi legato alla crisi in Medio Oriente.
Contributi a fondo perduto, pari a trenta milioni, per gli autotrasportatori, le aziende agricole e le imprese di pesca a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per gli aumenti di prezzo dei carburanti, dovuti alla crisi in Medio Oriente, tra il primo marzo e il 31 dicembre 2026. Le.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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