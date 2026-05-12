La Regione in campo contro il caro carburante | 30 milioni per autotrasportatori agricoltori e pescatori

La Regione ha annunciato un intervento finanziario di 30 milioni di euro destinato ad autotrasportatori, agricoltori e pescatori. Il sostegno consiste in contributi a fondo perduto destinati a coprire parte delle spese derivanti dagli aumenti dei prezzi dei carburanti. I fondi saranno disponibili per le imprese che operano tra il primo marzo e il 31 dicembre 2026, a causa dell’aumento dei costi legato alla crisi in Medio Oriente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui