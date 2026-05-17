Amici Daniele Doria | un anno dopo la vittoria il sogno di una vita non va Cosa fa oggi

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno dopo aver vinto una competizione importante, il protagonista si rivolge ai partecipanti per congratularsi con loro e riconoscere gli sforzi compiuti. In un breve messaggio, sottolinea di comprendere le emozioni di tutti e afferma che, indipendentemente dal risultato, tutti sono stati meritevoli. La sua partecipazione si concentra sulla valorizzazione dell’impegno collettivo, senza entrare nel merito delle dinamiche della gara o delle posizioni finali.

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“Vi dico due paroline: innanzitutto complimenti a tutti. Capisco perfettamente le vostre emozioni, volevo dirvi che indipendentemente da chi questa sera alzerà la coppa, siete stati tutti bravissimi. Io ogni tanto mi fermo ancora a quanto tutto questo sia stato fantastico per me, a quante cose. 🔗 Leggi su Today.it

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