Amici Daniele Doria | un anno dopo la vittoria il sogno di una vita non va Cosa fa oggi
Un anno dopo aver vinto una competizione importante, il protagonista si rivolge ai partecipanti per congratularsi con loro e riconoscere gli sforzi compiuti. In un breve messaggio, sottolinea di comprendere le emozioni di tutti e afferma che, indipendentemente dal risultato, tutti sono stati meritevoli. La sua partecipazione si concentra sulla valorizzazione dell’impegno collettivo, senza entrare nel merito delle dinamiche della gara o delle posizioni finali.
“Vi dico due paroline: innanzitutto complimenti a tutti. Capisco perfettamente le vostre emozioni, volevo dirvi che indipendentemente da chi questa sera alzerà la coppa, siete stati tutti bravissimi. Io ogni tanto mi fermo ancora a quanto tutto questo sia stato fantastico per me, a quante cose. 🔗 Leggi su Today.it
Daniele Doria e la sua particolare tecnica (poco efficace) di tiro nel bowling
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