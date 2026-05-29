Domenica 31 maggio si svolgerà a Sabaudia la Ciclonatura, una tradizionale passeggiata ciclistica non competitiva giunta alla sua quarantunesima edizione. L’evento è promosso dall’Avis comunale e dall’Associazione Pro Loco Sabaudia e coinvolge diverse generazioni, mantenendo viva una storia lunga quarant’anni. La manifestazione si svolge ogni anno, con partecipanti che condividono l’esperienza di pedalare insieme lungo un percorso stabilito.

Quarant’anni di storia, partecipazione e impegno condiviso. Domenica 31 maggio torna a Sabaudia la Ciclonatura, la storica passeggiata ciclistica non competitiva promossa dall’Avis comunale e dall’Associazione Pro Loco Sabaudia che quest’anno festeggia il traguardo della 40° edizione. Un appuntamento – osservano gli organizzatori – che negli anni è divenuto “simbolo identitario del territorio, capace di attraversare generazioni unite dallo spirito di condivisione, dal rispetto dell’ambiente e dall’impegno sociale”. Nata nel 1982 grazie all’intuizione dell’allora forestale e già presidente Avis Ettore De Villa, cresciuta attraverso l’impegno dell’associazione locale dei donatori sangue e la passione di Tonino Prili, forestale e già presidente della Pro Loco Sabaudia, la Ciclonatura continua a richiamare oltre 1. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Quarant’anni di Ciclonatura: una tradizione che continua a unire generazioni

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