Gli accertamenti della Procura generale di Milano hanno confermato che gli scoop sul caso Minetti non sono stati verificati. Dopo le notizie sulla grazia concessa all’ex consigliera regionale lombarda, sono stati avviati controlli che hanno escluso qualsiasi riscontro alle informazioni pubblicate. Nel frattempo, alcuni legali hanno annunciato che chiederanno risarcimenti danni a chi ha diffuso le notizie non confermate. La vicenda coinvolge anche figure di rilievo nel panorama giornalistico.

Ormai è noto: gli scoop sul caso Minetti non hanno trovato riscontro. Questo quanto emerso dagli accertamenti svolti dalla Procura generale di Milano dopo la pubblicazione delle notizie sulla grazia concessa all’ex consigliera regionale lombarda. Le verifiche - avviate dopo gli articoli e le trasmissioni tv che avevano riacceso il caso - sono state trasmesse dalla procuratrice generale Francesca Nanni al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella nota della Procura generale si legge che "i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Travaglio a Berlinguer e Ranucci, chi trema per il caso Minetti. I legali: "Chiediamo i danni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nicole Minetti chiede maxi risarcimenti a Travaglio, Berlinguer, Ranucci e altri 14 giornalisti e opinionistiNicole Minetti ha presentato una richiesta di risarcimento danni a 16 giornalisti e opinionisti, tra cui Travaglio, Berlinguer e Ranucci.

Caso Minetti, Nordio fa causa a Mediaset e Berlinguer per le parole di RanucciIl ministro della Giustizia ha annunciato di intentare una causa contro Mediaset e Bianca Berlinguer a seguito di una trasmissione televisiva.

Si parla di: Accordi E Disaccordi; Accordi e disaccordi stasera in tv, gli ospiti.

Berlinguer, Mieli, Montanari e Jebreal ospiti di Sommi sabato 23 maggio. Con Travaglio e ScanziNuova puntata del talk di approfondimento di Nove Accordi&Disaccordi, condotto da Luca Sommi: in prima serata sabato 23 maggio alle 21:30. Ospiti la ... ilfattoquotidiano.it