Il ministro della Giustizia ha annunciato di intentare una causa contro Mediaset e Bianca Berlinguer a seguito di una trasmissione televisiva. Durante la puntata di È sempre Cartabianca, Sigfrido Ranucci ha parlato di un viaggio del ministro in Uruguay, specificando che si trattava di un ranch appartenente a Giuseppe Cipriani, il compagno di Nicole Minetti. La vicenda riguarda quindi dichiarazioni fatte in diretta che coinvolgono il rappresentante del governo.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio farà causa a Mediaset e Bianca Berlinguer per l’indiscrezione portata in studio a È sempre Cartabianca da Sigfrido Ranucci, relativa alla presenza del Guardasigilli nel ranch in Uruguay di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti. Nordio ha annunciato che ha annunciato che avvierà «un’azione risarcitoria in sede civile» per la «parole lesive» verso la sua persona e il Ministero della Giustizia, aggiungendo che, in caso di vittoria, la somma sarà «devoluta in beneficenza a un ente a tutela dei minori». Nordio, peraltro, aveva già smentito chiamando in studio durante la diretta: «Non esiste al mondo.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Caso Minetti, Nordio fa causa a Mediaset e Berlinguer per le parole di Ranucci

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Nordio farà causa a Mediaset e a Berlinguer sul caso Minetti in tv. "Diffuse notizie e dichiarazioni lesive del Guardasigilli e dell'istituzione" #ANSA x.com