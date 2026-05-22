Conticini al San Marino Outlet Show dedicato al vintage

Si avvicinano le ultime possibilità per partecipare a ‘A che prezzo?’, il programma televisivo in diretta che si concentra sul vintage, sul collezionismo e sugli oggetti insoliti. La trasmissione si terrà presso il San Marino Outlet, offrendo ai partecipanti l’opportunità di mostrare e scoprire pezzi rari e curiosi. Le iscrizioni sono ancora aperte, ma il tempo stringe per chi desidera prendere parte a questa sfida dedicata agli appassionati di oggetti d’epoca e di collezionismo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ultimi scampoli di tempo per iscriversi ad ‘ A che prezzo? ’, il live show dedicato al mondo del vintage, del collezionismo e degli oggetti curiosi. C’è tempo infatti solo fino a oggi per candidarsi e provare a partecipare all’evento che si terrà domenica, a partire dalle 16.30, al San Marino Outlet Experience. Il pubblico avrà l’opportunità di vivere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della scoperta, grazie alla partecipazione di tre amatissimi volti del piccolo schermo: gli esperti antiquari Ada Egidio e Giano Del Bufalo, celebri per le loro valutazioni in tv, e il noto attore e conduttore Paolo Conticini. I tre protagonisti non solo animeranno lo spettacolo svelando aneddoti, storie e il potenziale valore economico dei pezzi presentati, ma saranno a disposizione dei fan per foto e autografi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Conticini al San Marino Outlet . Show dedicato al vintage ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al chilo o a prezzo fisso: a Udine arriva Kilopiglia, l'evento dedicato al vintageLa commerciante udinese Ester Mansutti firma Kilopiglia, l'evento dedicato al vintage che animerà Spazio Villalta venerdì 6 e sabato 7 marzo, dalle... Firenze, sbarca l’East Market. L’evento dedicato al vintageArriva per la prima volta a Firenze ’East Market’, l’evento cult nato a Milano e diventato negli anni un punto di riferimento per appassionati,... Quanto vale davvero? A San Marino Outlet un evento per scoprire il valore dei propri oggettiÈ il momento di rispolverare da credenze, armadi, soffitte e garage oggetti curiosi, vintage o che potrebbero stupire per il loro valore: a San Marino Outlet è in arrivo un appuntamento speciale pensa ... altarimini.it Noemi in concerto al San Marino OutletUn grande nome per il primo concerto live organizzato a San Marino Outlet Experience. Sabato 24 maggio arriverà Noemi, una delle voci più particolari della musica italiana. La cantante romana, reduce ... ilrestodelcarlino.it