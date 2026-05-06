Da lunedì 11 maggio l’emissione delle carte d’identità elettroniche CIE verrà effettuata solo previa prenotazione
A partire da lunedì 11 maggio, le carte d’identità elettroniche (CIE) verranno rilasciate esclusivamente su prenotazione. La decisione è stata presa a causa dell’alto volume di richieste da parte dei cittadini. Le persone interessate dovranno quindi programmare in anticipo il rilascio presso gli uffici competenti. La modalità di prenotazione sarà indicata attraverso i canali ufficiali dell’amministrazione comunale.
Tempo di lettura: < 1 minuto Si rende noto che, in considerazione dell’elevato numero di cittadini che quotidianamente si rivolgono all’Ufficio Anagrafe per l’emissione delle carte d’identità elettroniche (CIE), a far data da lunedì 11 maggio il servizio verrà effettuata solo previa prenotazione telefonica. Quest’ultima potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, chiamando al numero 0824 772814. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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